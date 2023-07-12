MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde başarılı bir şekilde işletilen Yunusemre ilçesindeki Keçiliköy Atıksu Arıtma Tesisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, çevreye duyarlılık bilinciyle hareket ederek, sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak adına çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde başarıyla işletilen Yunusemre ilçesindeki Keçiliköy Atıksu Arıtma Tesisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.