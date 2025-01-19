Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs Gazisi Piyade Binbaşı Mesut Çelikbilek’i vefatının 52. gününde anma programı düzenledi.MANİSA (İGFA) - Kıbrıs Gazisi Piyade Binbaşı Mesut Çelikbilek’in hatırasını yaşatmak ve ailesine manevi destek sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, şehitler ve gaziler için mevlit okundu.

Programa, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan, Türkiye Şehit Gazileri Vakfı Manisa Şube Başkanı Sefer Dayı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Abdullah Karakaş, Türkiye Şehit Gazileri Aileleri Koruma ve Kalkınma Derneği Başkanı İbrahim Sagun, emekli Korgeneral Zafer Şen, emekli Tuğgeneral Ali Vahit Kubilay, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik kapsamında, Büyükşehir Belediyesi’nin ikram araçlarıyla vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

Anma programında edilen dualar ve yapılan hayırlarla, şehitlerin ve gazilerin aziz hatıraları bir kez daha yad edildi.