Manisa Büyükşehir Belediyesi, Köprübaşı ilçesinde vatanımızın bölünmez bütünlüğü için şehit düşen Piyade Piyade Er Şenol Uçtu’yu, şehadetinin 38. yıldönümü dolayısıyla mevlit ve pilav hayrıyla andı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı şehitlerimizin anısını yaşatmak için başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği anma ve hayır programına Köprübaşı ilçesiyle devam etti.

Bu kapsamda şehadetinin yıldönümü olan kahramanımız Piyade Er Şenol Uçtul için anma programı düzenlendi. Programa Köprübaşı Kaymakamı Görkem Nalçacı, Köprübaşı Belediye Meclis Üyesi Dursun Bal, İlçe Müftüsü Ali Refik Demirel, İlçe Tarım Müdürü Alptekin Sağıroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kanmaz, Orman İşletme Şefi Sezen Serdar Öğüt, ilçe Emniyet Amiri Yasin Özkaya, İlçe Jandarma Komutanı Özcan Zengin, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürü Ali Eroğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Enver Çetin, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin ruhuna ithafen duaların okunduğu programda, vatandaşlara pilav hayrı gerçekleştirildi.

Program sonunda şehit ailesine Yasin-i Şerif ve Türk bayrağı takdim edildi. Şehidimizin ailesi ile yakından ilgilenen ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canını feda eden şehidimizi rahmetle andı