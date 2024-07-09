Manisa Büyükşehir Belediyesi, sıcaklıkların artmasıyla yaşanan orman yangınlarına kısa sürede müdahale ederek yangınları kontrol altına almak için çalışmaya devam ediyor. Ekipler, Çatal Mezarlığı civarında ve Spil Dağı’nda çıkan yangına müdahale ederek, büyümeden söndürdü.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, sıcaklıkların artmasıyla birlikte mesailerinin büyük kısmını yangınlara ayırıyor.

Nemin düşmesi ve sıcaklıkların artmasıyla kuruyan alanlarda, anızların yakılması sonucu tarım alanlarında, tedbirsizlik sonucu insan eliyle meydana gelen orman yangınlarına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, yangınları büyümeden kontrol altına almak için çalışıyor. Merkez ekipleri ve Kırtık İtfaiye Amirliği’ndeki ekipler, Şehzadeler ilçesi Dilşeker Mahallesi Çatal Mezarlığı civarında çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Spil Dağı’nda çıkan yangına ise Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ilk müdahaleye başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yangını ormana sıçramadan kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte ekipler bölgeden ayrıldı.