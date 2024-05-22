Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle korsan servis taşımacılığını önlemek için denetim uygulaması gerçekleştirildMANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği yaparak korsan taşımacılığın önüne geçmek amacıyla denetim uygulaması gerçekleştirdi.

Sabahın erken saatlerinde yapılan denetimlerde sürücülerin belge ve izinleri titizlikle incelenirken korsan taşımacılığa başvuran sürücülere ise cezai işlem uygulandı. Yetkililer, korsan taşımacılığın vatandaşın seyahat güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekerek yasal taşımacılık yapan servis esnafını da zarara uğrattığını belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerinin işbirliğinde yapılacak olan denetimlerle vatandaşların güvenli ve yasal bir şekilde taşımacılık hizmetinden faydalanmaları için uygulamaların yoğun bir şekilde devam edeceği vurgulandı.