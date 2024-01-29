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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile yetki belgesi olmadan, gayriresmî olarak yapılan korsan taşımacılığın önüne geçmek amacıyla Saruhanlı İlçesi’nde trafik denetiminde bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde korsan taşımacılığı önlemek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki trafik zabıtası ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri ile beraber Saruhanlı İlçesi’nde servis taşımacılığı yapan sürücülerin yetki belgelerini kontrol etmek amacıyla denetim noktaları kurdu. 7 gün 24 saat esasına göre görevlerini yapan trafik zabıtası ve trafik polisi ekipleri, yetki belgesi olmadan, korsan servis taşımacılığı amacıyla yola çıkan servis sürücülerini tespit ederek, cezai işlem uygulayıp trafikten men etti. “DENETİMLER İL GENELİNDE DEVAM EDECEK” Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün: “İlimizdeki servis hizmetlerinin daha güvenli hale getirilmesi ve yetki belgesiz, vatandaşın can güvenliğini tehlikeye atacak biçimde yapılan korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla il genelindeki kontrol ve denetim uygulamalarımız devam etmektedir,” diyerek denetimlerin sıkı bir şekilde sürdürüleceğini söyledi.