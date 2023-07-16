Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesindeki hayvan yetiştiricilerinin kullanımına sunduğu mobil koyun yıkama ve ilaçlama makinesiyle de küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin yüzünü güldürdü.MANİSA (İGFA) - Tarımsal ve kırsal kalkınmaya büyük önem veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üreticilerin satın almakta zorlanacağı makine ekipman konusunda da önemli destek sağlıyor.

Bu kapsamda Demirci ilçesindeki küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin hizmetine sunulan mobil koyun yıkama ve ilaçlama makinesi, ilçedeki hayvan yetiştiricilerinin yüzünü güldürdü. Üreticiler tarafından kullanılan ve ilgi gören mobil koyun yıkama ve ilaçlama makinesiyle küçükbaş hayvanların yıkaması ve dış parazite karşı ilaçlamasının yapıldığı belirtildi.

ET VE SÜT VERİMİNİ DE ARTTIRIYOR

Koyun yıkama makinesinin üreticilerin hizmetinde olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından Demircili hayvan yetiştiricilerimize tahsis edilen koyun yıkama makinemiz, üreticilerimiz tarafından ilgiyle kullanılıyor. Mobil küçükbaş hayvan yıkama ve ilaçlama makinesi hizmetimiz hayvancılığa büyük katkı sağlıyor. İlaç, su ve zaman tasarrufu sağlayan bu hizmetimiz hastalıkları önleyerek et ve süt verimini de arttıracak bir hizmet. Yoğun bir talep var. Koyun yıkama makinesi bu talepleri belli sıraya alarak, mahalle mahalle üreticilerimizin hizmetine ulaşıyor. Üreticilerimize hayırlı olsun diyoruz. Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde üreticimizin yanında ve onların destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.