Manisa Büyükşehir Belediyesi, iklim krizi ve su kaynaklarındaki azalmaya karşı kurakçıl peyzaj uygulamalarını 12 bin metrekareye çıkardı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında çevre dostu ve sürdürülebilir uygulamalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, kavşaklar, parklar ve refüjlerde su tasarrufu sağlayan kurakçıl peyzaj alanlarını 12 bin metrekareye ulaştırdı. Modern sulama sistemleriyle desteklenen bu çalışmalar, estetik ve çevre bilincini bir araya getirerek yeşil alanların sürdürülebilirliğini güvence altına alıyor.

SÜS BİTKİLERİ TESİSİ’NDEN YERLİ ÜRETİM

Kurakçıl peyzajda kullanılan bitkiler, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin 50 bin metrekarelik Süs Bitkileri Üretim Tesisi’nde yetiştiriliyor. Yıllık 1 milyon bitki üretim kapasitesiyle 17 ilçeye hizmet veren tesis, maliyet avantajı ve sürdürülebilirlik sağlıyor.

Manisa’nın önemli arterlerinden Cider Yolu’nda kurakçıl peyzaj çalışmaları hızla devam ediyor. Kent Estetiği Dairesi Başkanı Emine Müge Kuğu, çalışmaları yerinde inceleyerek, “Başkanımız Besim Dutlulu’nun talimatlarıyla, Fen İşleri Dairesi’nin bordür çalışmalarını tamamladığı Cider Yolu’nda peyzaj düzenlemelerini kısa sürede bitireceğiz” dedi.

“KURAKÇIL PEYZAJ ZORUNLULUK HALİNE GELDİ”

Kuğu, iklim değişikliğiyle suya erişimin zorlaştığını vurgulayarak, “Eskiden yüzey sularına kolayca ulaşılırken, artık derinlerde bile su bulmak zor. Kurakçıl peyzaj bir tercih değil, zorunluluk. Vatandaşlarımızdan da su kullanımında dikkatli olmalarını rica ediyoruz” dedi.

Manisa, azalan yağışlar ve kuraklık nedeniyle barajlar ile yer altı su kaynaklarında ciddi baskı yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi, su tasarrufuna odaklanan çevre dostu uygulamalarla hem bugünü koruyor hem de gelecek nesillere yaşanabilir bir kent bırakmayı hedefliyor.