Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü dolayısıyla resmi kutlama programı gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü kutlama programı, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Törene Manisa Valisi Enver Ünlü, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Milletvekilleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, şehir protokolü, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Büyükşehir ve MASKİ daire başkanları, MHP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Baskak, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları anıta çelenk sundu. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından Manisa Lisesi bando takımı eşliğinde hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Bugün, küllerinden doğan kadim şehrimizin yeniden ayağa kalkışının yıl dönümüdür. Bugün, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Gördesli Makbule’nin, Parti Pehlivan’ın, Müftü Alim Efendi’nin ve on binlerce isimsiz kahramanın ruhlarının şad olduğu gündür. Bugün, ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ diyen kahraman Türk ordusunun şanlı zaferlerinden bir tanesidir. Bugün, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızın Manisa’mızda destan yazdığı gündür. Bugün, düşmana kutsal vatan topraklarını dar ettiğimiz gündür. Ve bugün, Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin Manisa’mızda da zaferle taçlandığı gündür. Kutlu olsun” dedi.

KAHRAMANLARIMIZIN ADINI YAŞATIYORUZ

Milli mücadele kahramanlarının isimlerini yaşatmayı kendilerine görev bildiklerini ifade eden Başkan Ergün, “Bu vatanın kolay kazanılmadığını, bugünlere kolay gelinmediğini hepimiz çok iyi biliyoruz. 26 Mayıs 1919’dan 8 Eylül 1922’ye kadar geçen sürede şehrimizi işgal eden Yunan kuvvetleri, milletimize büyük acılar yaşatmıştır. Fahrettin Altay komutasındaki süvari birliklerinin şehrimize ulaşmasıyla bu zulüm son bulmamış, kahraman Türk ordusundan kaçan Yunan birlikleri, şehrimizin yüzde 85’ini yakmıştır. Bu yüzden bu kadim şehre küllerinden doğan şehir diyoruz. Yaşadığımız acıları, geçmişimizi unutturmamak, geleceğe güvenle bakmak için tarihimize sahip çıkıyoruz. Hayata geçirdiğimiz ‘Tarihe Saygı’ projelerimizle tüm kahramanlarımızın adını yaşatmayı kendimize görev biliyoruz” diye konuştu.