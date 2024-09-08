Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Kent Parkı’nda Çocuk Şenliği düzenlendi.MANİSA (İGFA) - Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor tarafından Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Kent Parkı’nda Çocuk Şenliği düzenlendi.

Düzenlenen etkinliklerde, bando, karnaval, bisiklet, jonglör, yüz boyama, mini disko, mini sirk gösterileri yapıldı.

Etkinlikler kapsamında kurulan şişme oyun gruplarında çocuklar doyasıya eğlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Badminton, Tenis, Basketbol, Voleybol, Karate, Jimnastik ve Judo branşlarında yarışmalar ve gösteriler düzenleyerek çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı.