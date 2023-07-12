Manisa Büyükşehir Belediyesinin en önemli eğitim hizmetlerinden bir tanesi olan MABEM kursları, 2023-2024 eğitim-öğretim dönemine en iyi şekilde hazırlanmak isteyen öğrenciler için yaz okulu uygulamasını hayata geçirdi.MANİSA (İGFA) - Çocukların ve gençlerin hayal ettikleri lise ve üniversitelere en iyi şekilde hazırlanmaları için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde 17 ilçede hayata geçirilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM), 2023-2024 eğitim-öğretim dönemine sıkı bir şekilde hazırlanmak isteyen öğrencilere yaz okulu imkanı sundu.

Manisa’da öğrenci ve velilerin büyük ilgi gösterdiği MABEM’in yaz okulu uygulaması da vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy; Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ile birlikte 10 Temmuz itibariyle başlayan yaz kurslarının devam ettiği Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki gençlik merkezlerinde yer alan MABEM kurslarını ziyaret ederek, tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diledi.