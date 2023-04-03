Manisa genelinde dere temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Veziroğlu ve Yeniköy Mahallelerinden geçen derede toplam bin metrelik temizlik çalışması yaptı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede dere temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Şehzadeler ilçesine bağlı Veziroğlu ve Yeniköy Mahalleleri'nden geçen derede toplam 1000 metrelik temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizlendi, derede biriken zararlı maddeler toplandı ve suyun akışı sağlıklı hale getirildi.

Yapılan çalışma ile dere etrafındaki tarım arazilerinin, araç sürücülerinin ve yayaların taşkınlardan olumsuz etkilenmemesi adına önlem alınmış oldu.