MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde etkili olan sağanak yağışlarda vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için sahadaki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, il genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, dere yataklarında biriken çöpler ile yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarını temizleyerek yaşanabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçmek için çalışıyor. Yürütülen çalışmaları MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mümin Deniz yakından takip ediyor. Ekipler, özellikle Yunusemre ilçesi Uncubozköy mahallesi üstünde yeni açılan yollardan ve derelerden gelen yoğun su akışını engellemek için gerekli çalışmaları yürütüyor.

SPİL DAĞINDAN GELEN SULAR, BOZKÖY DERESİNE VERİLECEK

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, sağanak yağış uyarısının ardından ekiplerin teyakkuza geçtiğini ifade ederek, “Salı gününden itibaren yaşadığımız yoğun yağışa rağmen ilimiz genelinde yağış öncesi ve esnasında yaptığımız müdahalelerle herhangi bir sorun yaşanmasına izin vermiyoruz. Merkezdeki ekiplerimiz özellikle, Yunusemre ilçemiz Uncubozköy mahallesinin üst kısmında yeni açılan yollardan, Spil Dağı’ndan ve derelerden gelen yoğun şu akışına müdahale ediyor. Suyun büyük bir kısmını yaptığımız seddelerle üst kotlarda tutmayı başardık ve olası bir afetin önüne geçtik. Gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm personelimizden Allah razı olsun. Yağışların azalması ile birlikte birlikte Sayın Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ile daha önceden ihalesini gerçekleştirdiğimiz ve şuan menfezleri indirdiğimiz alanda imalatları yaparak bu suları Bozköy deresine vereceğiz” dedi.