Tahmini Okuma Süresi: dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sarı kodlu sağanak yağış uyarısı sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü il genelinde olumsuz bir durum yaşanmaması adına sahada çalışmalarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - MASKİ MAKOM ekipleri tarafından kısmi su birikintilerine anında müdahale edilerek yağmursuyu ızgaralarında biriken malzemeler ve tıkanan ana kanalizasyon hatları temizleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından Manisa il genelinde teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri yağışın olumsuz etkilerini en aza indirgemek adına sahada çalışmalarını sürdürüyor. Yağış boyunca yoğun mesai harcayan Büyükşehir ve MASKİ ekipleri, 17 ilçede yağmur suyu ızgaraları, kanalizasyon hatları ve derelerde temizlik çalışması gerçekleştirmeye devam ediyor. Yoğun yağışta canla başla çalışan ekipler, mazgal ve rögarların temizliğini yaparak su akışını sağlıyor, kısmi su birikintilerine de anında müdahaleye devam ediyor.

Sağanak yağış esnasında yürütülen çalışmaları sahada takip eden Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü; “ hafta sonu etkili olan sağanak yağışta ekiplerimiz ile birlikte gece gündüz ilimizin bütün ilçelerinde sahadaydık. Aşırı yağışla birlikte gelen malzemelerin tıkadığı ızgaraların, tıkanan ana kanalizasyon hatlarını ve derelerin temizlikleri ekiplerimiz tarafından yapıldı. Haftanın ilk gününde de etkili ve yoğun bir yağış aldık. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla 17 ilçemizde tüm ekiplerimizle yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı sahadayız. Gece gündüz yoğun yağış altında çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum. Allah afetsiz versin” dedi.

Öte yandan 185 Çözüm Merkezi de vatandaşlardan gelen taleplere cevap vermeyi sürdürüyor.

Gelen talepler doğrultusunda ilgili ekiplerin yönlendirilmesi sağlanıyor. Olabilecek taşkın ve yaşanabilecek diğer olumsuzluklara karşı Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri gece gündüz sahada olacak.