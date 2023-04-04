MASKİ Genel Müdürlüğü, sabaha karşı başlayan ve il genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında sahadaki çalışmalarına devam ediyorMANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, il genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler dere yataklarında biriken çöpler ile yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarını temizleyerek yaşanabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçmek için çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin sahadaki çalışmalarını MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü de yakından takip etti.

Sahadaki müdahaleler ile ilgili açıklamalarda bulunan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “İlimiz genelinde yaşanan sağanak yağışta tüm ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Gün içerisinde metrekareye yaklaşık 60 kilogram yağış düştü. Dere yataklarında biriken çöpler ile yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının temizlik işlemlerine devam ediyoruz. Fırtına ve aşırı yağışın şiddetiyle bazı cadde ve sokaklarda kısmi su birikintilerine de kısa süre içerisinde müdahale edildi. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın mağdur olmaması amacıyla teyakkuz halinde olmaya devam edecek” dedi.