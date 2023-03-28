“Daha Temiz Bir Manisa” hedefi doğrultusunda il genelinde dere temizlik çalışmalarını rutin olarak sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarısının ardından teyakkuza geçti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda yaşanabilecek olası su taşkınlarının önüne geçilebilmesi adına il genelinde dere temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarısının ardından teyakkuza geçen ekipler Manisa merkez ve ilçelerde bulunan dere yatakları ile sulama kanallarında temizlik çalışması başlattı.

Yağış dolayısıyla herhangi bir taşkın yaşanmaması adına mesai harcayan ekipler 21 ayrı taşkın saha kontrol noktasına yoğunlaşarak temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mümin Deniz ve şube müdürleri de Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesinde bulunan Çakaldere’de gerçekleştirilen temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.