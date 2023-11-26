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Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli yağış ve fırtına uyarısının yapılmasının ardından dün akşam saatlerinden itibaren tüm ekipleri ile teyakkuza geçti.MANİSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli yağış ve fırtına uyarısının yapılmasının ardından dün akşam saatlerinden itibaren Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi, il genelinde olumsuz bir durum yaşanmaması adına tüm ekipleri ile teyakkuza geçti.

Şiddetli yağış ile birlikte sıklıkla temizlenen yağmursuyu ızgaralarına gelen malzemeler ekiplerin özverili çalışmalarıyla temizleniyor. Yağış boyunca yoğun mesai harcayan Büyükşehir ve MASKİ ekipleri, 17 ilçede yağmur suyu ızgaraları, kanalizasyon hatları ve derelerde temizlik çalışması gerçekleştirmeye devam ediyor.

Sağanak yağışta canla başla çalışan ekipler, mazgal ve rögarların temizliğini yaparak su akışını sağlıyor, kısmi su birikintilerine de anında müdahaleye devam ediyor.

Yağışlar boyunca il genelinde ekiplerin 7/24 görev başında olduklarının altını çizen Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü, “Yağışların etkisini göstermesi ile birlikte tüm ekiplerimiz ile birlikte sahadaki yerimizi aldık. Yağmur suyu hatlarımıza ve ızgaralarımıza ekiplerin kısa sürede müdahalede bulunması sonrasında herhangi bir sıkıntı yaşanmasına izin vermeden çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ayrıca 185 Çözüm Merkezi de vatandaşlardan gelen taleplere cevap vermek için her zamanki gibi hazır durumda. Bizim sahadaki mesaimiz yağışların bitmesine dek devam edecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün koordinasyonunda vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.