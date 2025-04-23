Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında yer alan ve bu yıl 31’incisi düzenlenen Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı, kapılarını açtı. Fuarda çeşitli sektörlerden yüzlerce firma yer aldı.MANİSA (İGFA) - 485’incisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında, bu yıl 31’inci kez düzenlenen Manisa Mesir Sanayi Ticaret Fuarı, düzenlenen törenle açıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen açılışa Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, Manisa'yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Önemli bir haftayı birlikte yaşadıklarını ifade eden Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve Kültür Bakanlığı temsilcileri, dernek ile birlikte çok güzel çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Özkan, “Fuarımız bütün bu etkinliklerin odağında bulunan güzel bir aktivite. Geleneksel yönü de var. Bu hafta içinde yapılıyor olması daha da anlamlı. Şehrimizin zenginliklerini hem şehrimizle paylaşmak hem küresel anlamda tanıtımının yapılıyor olması açısından bu programlar çok anlamlı. Bu fuar da bu odağın ortasında bulunuyor. Fuarla ilgili organizasyonu yapanlara teşekkürlerimi iletiyorum. Şehrimizdeki geleneğin, hem gelecek nesillere aktarılması hem de ticari faaliyete çevrilmesi açısından da önemli. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, fuarın, sadece ekonomik bir faaliyet değil aynı zamanda şehrin geleneklerini, üretim gücünü, vizyonunu ortaya koyan ve şehrin tanıtımında önemli bir noktada olduğunu söyledi. 31 yıllık geçmişe sahip fuarın, Mesir Festivali gibi bir geçmişe sahip olmasını umduğunu söyleyen Başkan Zeyrek, "Bugün başlayan Mesir Macunu Festivali’nin şehrin her yerinde etkinliklerle sürdüğünü söyleyen Başkan Zeyrek, “Pazar günü gerçekleştirilecek saçım töreniyle festival coşkusu zirveye ulaşacak. Manisa’nın tarihine, kültürüne ve ekonomisine yön veren bu gelenek sadece bir kutlama değil aynı zamanda birlik ve beraberliğin en güzel göstergesi olacaktır. Bu büyük ve köklü organizasyonu yalnızca konserler ve geleneksel mesir saçımı ile sınırlı tutmadık. Manisa hafta boyunca kültürden sanata, spordan gastronomiye ve herkesin paydaş olabileceği, eğlenebileceği atölyelere, etkinliklere ev sahipliği yapacak. Manisa’mın hem Türkiye’de hem uluslararası platformlarda marka kentler arasında yer alması açısından gerçekten bu festivali çok önemsiyoruz. Yaklaşık 4 aydır Vali Vahdettin Özkan’ın önderliğinde derneğimizle, ilçe belediyelerimiz ile birlikte saniye saniye planladığımız ve vatandaşlarımızın da bu etkinliklerin her aşamasında kendilerini ait hissedebilecekleri bu organizasyonlarda, biz kurumlar arası birliği ve beraberliği, Manisa’nın gücünü buradan hem ülkeme hem de uluslararası tüm platformlarda göstermek istiyoruz” diye konuştu.

“MANİSA GÜCÜNÜ PERÇİNLİYOR”

Manisa’nın ihracat rakamlarına da değinen Başkan Zeyrek, “2024 yılını 5 milyar 372 milyon dolarlık ihracatla tamamlayıp, 2025 yılının ilk 3 ayında 1 milyar 237 milyon dolarlık bir ihracatla Türkiye genelinde 7’inci sıraya yerleşen Manisa’mız üretimdeki gücünü dış ticaretteki istikrarlı yükselişiyle perçinliyor. Bu başarı sadece sayılardan ibaret değil, sabahın erken saatinde kalkıp dükkanını açan esnafıyla birlikte yeni yatırım kuran sanayicisiyle, tarlasına alın teri döken çiftçisiyle şehrin her köşesindeki üretkenlikle sağlanmış bir başarıdır. Organize sanayi bölgelerinden kooperatiflere uzanan geniş bir yelpazeyle Manisa’mız üretim ve ihracat kenti olmuştur. Geleneksel buluşmamız olan bu fuarda bugün emeğini alın terini, vizyonunu ortaya koyan tüm paydaşlara ben teşekkürlerimi bir borç bilir bu fuarın tıpkı mesir festivali gibi geleneksel hale gelip yarına hasıl olarak devam etmesini temenni ederim” dedi.

