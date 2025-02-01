Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki tüm mezarlıklarda bakım, onarım, temizlik ve ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Ebediyete intikal etmiş yakınlarını ziyarete gelen Manisalıların huzurlu ve temiz bir şekilde kabir ziyaretlerini yapabilmeleri için yürütülen çalışmalar, belirli bir program dahilinde titizlikle gerçekleştiriliyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, mezarlıklarda son bir yıl içinde birçok önemli çalışmayı hayata geçirdi. 520 mahalle mezarlığında yabancı ot ilaçlaması yapılarak çevre düzenlemesi sağlandı. Ayrıca, 887 mahalle mezarlığında yabancı ot temizliği, 332 mahalle mezarlığında ise ağaç budama ve çalı biçme işlemleri gerçekleştirildi. Bu çalışmalarla mezarlıkların bakımı eksiksiz şekilde yapıldı. Temiz bir ortamda kabir ziyareti yapılabilmesi için 887 mahalle mezarlığında ekipler tarafından temizlik çalışması gerçekleştirilirken 35 mezarlıkta ise çamurdan ve tozdan vatandaşların etkilenmemesi için kilit parke taşı döşeme ve yol yapım çalışmaları yapıldı. 56 mezarlıkta ise duvar yapımı ve tadilat çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tamamlanırken 38 mezarlıkta kapı montajı yapılarak mezarlıkların güvenliği arttırıldı.

8 BİN 614 CENAZE HİZMETİ VERİLDİ

Cenaze hizmetleri konusunda da vatandaşların yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, hiçbir ücret talep etmeden vatandaşlara cenaze hizmeti vermeye devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ebediyete intikal eden 8 bin 614 kişi için cenaze hizmeti verilirken 8 bin 395 cenazenin defin işlemi gerçekleştirildi. 2 bin 421 cenazenin Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından karayolu ile farklı illere nakli sağlanırken il dışına 1675 cenaze hava kargo ile 902 cenaze de yakınları tarafından kendi imkanları ile götürüldü.