Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, mezuna kalan öğrencilere verdiği sözü tuttu. Mezuna kalan öğrenciler bir yıl süreyle ulaşımda indirimli olarak “Üniversiteye Yolculuk Kartı”ndan yararlanabilecek.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri ile toplumun tüm kesimlerine hitap ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi’ne (MABEM) yaptığı ziyarette liseyi bitirip üniversiteye hazırlık için mezuna kalan öğrencilerin isteği üzerine, ulaşımdan indirimli faydalanma sözü vermişti. Başkan Zeyrek, bu sözünü de yerine getirdi. Mezuna kalan öğrenciler, Üniversiteye Yolculuk Kartlarını, Manisa Kart noktalarından almaya başladı. Bir yıl süreyle indirimli ulaşım imkanı sağlayan kartlarını alan öğrenciler, Başkan Ferdi Zeyrek’e teşekkür etti.

Üniversiteye Yolculuk Kartları Dağıtılmaya Başladı

Ulaşımda indirimli yolculuktan yararlanacak olan Yaren Yalçınkaya, “Manisa’da otobüs kartlarına mezuna kalan öğrencilerde indirim olmuyordu. Tam ücret veriyorduk. Bizim gibi öğrenciler için bu yeni uygulama çok iyi bir şey. Çünkü her gidiş gelişimizde öğrenci ücreti vermiyorduk. Mezuna kalan öğrenci ile devam eden öğrenci bir sayılmıyor. Bu açıdan ulaşım kartlarımızda indirim yapılması daha sağlıklı oluyor. Çok sık otobüse biniyoruz. Haksızlığa uğradığımızı düşünüyordum. Mezun öğrenci olmak ulaşımda fiyat artışı demek oluyor. Böyle olunca da ulaşım daha maliyetli oluyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e bize indirim yaptığı için teşekkür ederim” dedi.

Başvuru noktasından ulaşım kartını alan Ali Özay, “Öğrenci kartımı almaya geldim. Bu konuda haksızlığa uğradığımı düşünüyordum. Biz de öğrenciyiz. Derslerimize çalışıyoruz, bu durumda diğer öğrencilerden neden ayrıldığımızı düşünüyordum. Kağıt üzerinde öğrenci görünmediğimiz için bu durum bizim canımızı yakıyordu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e bizi bu indirimden faydalandırdığı için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kendilerinin de diğer öğrenciler gibi olduklarını söyleyen Kübra Avuncan da “MABEM’de öğrenciyim. Mezuna kaldığım için öğrenci olarak görünmüyorum. Psikoloji okumak istiyorum. Ferdi Başkanımızın bize böyle bir kart çıkartması ekonomik anlamda çok iyi oldu. Ulaşımı sürekli olarak kullanıyoruz. 10 liraya yakın bir indirimden faydalanıyoruz. Biz de tekrar sınava hazırlanıyoruz ve öğrenci durumundayız. Çok iyi oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e çok teşekkür ediyoruz” dedi.