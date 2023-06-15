Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Parkı Kreş ve Gündüz Bakımevinde eğitim gören minik öğrenciler, 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde mezuniyet heyecanı yaşadı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Parkı Kreş ve Gündüz Bakımevinde eğitim gören öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Atatürk Kent Parkı’nda gerçekleştirilen mezuniyet törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Alkın, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.

Programda minik öğrencilerin hazırladıkları dans gösterilerinin sahnelendi. Gösterilerin ardından mezun olan öğrenciler sahneye davet edildi. Çalan şarkılar eşliğinde gökyüzüne balon bırakan öğrenciler, mezuniyet keplerini havaya fırlattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy da mezuniyet töreninde konuşma yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Genel Sekreter Yardımcısı Aksoy, Çocuklarımızın arasında geleceğin mühendisi, doktoru ve birçok meslekten çocuklarımız olacak. Türkiye’nin inşasına imza atacaklar” ifadelerini kullandı. Öğrencilere mezuniyet belgelerini takdim eden Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, hayat boyu başarı dileklerinde de bulundu.