Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Üçpınar Mahallesinde ikamet eden MS (Emes) hastası Deniz Gün’ün ulaşım çilesine son verdi.MANİSA (İGFA) - Geçtiğimiz yıl yoğun yağışlarda Üçpınar Mahallesi’ndeki dere yatağının üzerindeki köprü yıkıldı. Yaşadığı eve ulaşımını bu köprü üzerinden sağlayan MS (Emes) hastası Deniz Gün, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’ten köprü yapılmasını istedi.

Başkan Zeyrek’in talimatı üzerine Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Deniz Gün’ün evine daha kısa bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla dere yatağı üzerineyeni köprü montajını yaptı.Fabrika işçisi olan ve MS(Emes) hastalığı nedeniyle yürümekte zorlananDeniz Gün ve ailesi ulaşım çilelerinin sona erdiğini belirterek, Ferdi Zeyrek’e teşekkür etti.

Özen Gün, “Mahallemizden geçen derenin üstündeki köprü yıkıldı. Ferdi Başkanımız ilgilendi ve sayesinde köprümüz yeniden yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Köprü yenilenmeden önce sıkıntılar yaşıyorduk. Ulaşım zorlaşıyordu, yolumuz çok uzuyordu. Artık sorunumuz çözüldü” dedi.

Deniz Gün, “MS ve Diyabet hastasıyım. 10 yıldır Üçpınar mahallesinde oturuyorum. Sel ile deremizin üstündeki köprümüz yıkıldı. Tekrar yapılması için rica ettik. Ferdi Başkanımıza teşekkür ederiz. Rahatlıkla yeni yapılan köprüden geçeceğiz inşallah. Köprü yapılmadan önce kendi imkanlarımızla buradan geçmek için merdiven yaptık. Yazın geçebiliyorduk ama kış geldi ve yağışlar olunca buradan geçmek çok zor oluyordu. Ferdi Başkanıma gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Ferdi Başkanım bana iyilik yaptı, unutmayacağım” diye konuştu.