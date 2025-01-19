Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Nazım Hikmet Ran’ın 123. doğum yılı anısına gerçekleştirilen “Nazım’ın Şiirlerinden Besteler” programı, sanatseverleri bir araya getirdi. Gecede, Nazım Hikmet’in eserlerinden bestelenen şarkılar, solist Dilek Kızık’ın eşsiz yorumuyla seslendirildi.MANİSA (İGFA) - Kültür Merkezi Lale Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, dünya genelinde özgürlüğü, insan sevgisini ve barışı savunan eserleriyle bilinen usta şair Nazım Hikmet’in ölümsüz dizeleri, müzikle buluştu. Dilek Kızık’ın performansı büyük beğeni toplarken program sonunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, sanatçıya çiçek ve hediye takdim ederek teşekkür etti. Etkinliğe, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç’ın yanı sıra MASKİ Makine İkmal Daire Başkanı Murat Yılmaz, Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz, Demokrat Parti İl Başkanı İdris Mecek, Yazar Bedriye Aksakal ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Kültür Ve Sanat Her Köşeye Ulaşacak

Etkinlikte konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Manisa’da kültür ve sanat anlayışında önemli bir değişim yaşandığını belirterek, “Manisa’da bir isim değil, bir anlayış değişti. Artık yalnızca merkezde değil, ilçelerde de düzenli olarak kültür ve sanat etkinlikleri düzenleniyor. Başkanımızın öncülüğünde Manisa’nın her köşesinde bu çalışmalar aralıksız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Manisa Değişim Rüzgarıyla Yeniden Şekilleniyor

Solist Dilek Kızık ise duygu dolu bir konuşma yaptı. “Yaşam mücadelesi veren halk sanatçımız Edip Akbayram’a acil şifalar diliyoruz. Ayrıca bu salonda Nazım Hikmet’i ikinci kez anmaktan büyük onur duyuyorum” diyen Kızık, Manisa’da gerçekleşen değişime dikkat çekerek, “Uzun yıllar sonra Manisa’mız her alanda değişmeye başladı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mimar Ferdi Zeyrek olmak üzere bu değişimi hayata geçiren tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Manisa’da kültür ve sanat etkinliklerinin artarak devam edeceği vurgulanan gece, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.