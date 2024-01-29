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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, ERA Nymburk ile 31 Ocak Çarşamba günü oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına Başantrenör Hakan Demir yönetiminde yaptığı çift antrenmanla başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, Avrupa’da bir zafere daha imza atmak istiyor. Deplasman haftasının ardından Manisa’ya dönen takım Nymburk maçına sabah antrenmanında önce kuvvet sonrasında da özel olarak çalıştı.

Akşam ise hücum ve savunma setleri için Başantrenör Hakan Demir yönetiminde çalışan yeşil-beyazlı takımda Sinan Sağlam dışında eksik oyuncu bulunmuyor.