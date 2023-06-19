Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin resimlerinden oluşan yıl sonu sergisi açıldı. Açılışa Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da katıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri’nde (ÇKSM) eğitim gören öğrencilerin yaptıkları resimlerden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Kültür Merkezi Lale Fuaye’de gerçekleştirilen açılışa Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da katıldı.

Öğretmenler ve ailelerin katılımıyla gerçekleşen açılışın ardından Özcan, miniklerin yaptıkları eserleri tek tek inceledi. Daire Başkanı Fırat Özcan, gösterdikleri çaba ve birbirinden farklı tarzda yaptıkları resimler için öğrencileri tebrik etti.