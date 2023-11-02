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Manisa Büyükşehir Belediyesinin en önemli eğitim hizmetlerinden bir tanesi olan MABEM, Manisa’da bir ilke daha imza atarak, 17 ilçedeki 8. sınıf ve 12. sınıf düzeyindeki öğrencilere yönelik ‘LGS ve YKS Sınav Sistemleri’ konulu seminer verdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM), Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde bir ilke imza attı.

MABEM rehber öğretmenleri tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, 17 ilçedeki 8. sınıf ve 12. sınıf düzeyindeki öğrencilere yönelik ‘LGS ve YKS Sınav Sistemleri’ konulu seminer verildi. Düzenlenen seminerlerde çıkabilecek sorular, lise ve üniversitelerin başarı sıralamaları, derslerin kat sayıları, alınacak net sonucunda seçilebilecek lise ve üniversiteler gibi konularda öğrencilere bilgiler verildi.

Seminerlerin oldukça verimli geçtiğini ve öğretmenlerle öğrencilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, “MABEM olarak 8. sınıf ve 12. sınıf düzeyindeki sınava hazırlanan öğrencilere yönelik ‘LGS ve YKS Sınav Sistemleri’ konulu seminerler düzenledik. Bu seminerlerimizde hangi dersten kaçar soru çıkacağı, derslerin kat sayıları, geçen yıl hangi liselerin yüzde kaçla kapattığı, üniversitelerin bölümlerinin hangi başarı sıralaması ile kapattığı, kaç net yapılırsa hedeflenen lise ve üniversite bölümleri kazanılabilir gibi konularda öğrencilerle etkileşim içerisinde bilgilendirmelerde bulunduk. Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.