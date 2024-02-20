Tahmini Okuma Süresi: dakika

Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Gazilik ve Şehitlik kavramı üzerine Manisa Lisesinde söyleyişi gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği öğrenciler ile bir araya gelmeye devam ediyor. Manisa Lisesi öğrencileri ile bir araya gelen şehit aileleri ve gaziler yaklaşık bir saat gazilik ve şehitlik kavramı üzerine konuştu. Öğrenciler şehit aileleri ve gazilere yoğun ilgi gösterdiler. Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya okullardan gelen talep doğrultusunda öğrenciler ile buluşmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Adnan Kaya "Bugün Manisa Lisesinde öğrenciler ile buluştuk. Gazilik ve şehitlik kavramını anlattık. Öğrencilerimizin yoğun bir ilgisi vardı. Öğrencilerimiz bizlere sorular yöneltti bizler cevapladık. Güzel bir sohbet oldu" dedi.

Manisa Lisesi Müdürü Ziya Çiçek ise "Bugün gazilerimiz okulumuzu ziyaret ettiler. Gazilerimiz ve şehit ailelerimiz ile geleceğimiz olan gençleri bir araya getirdik. Gazilerimiz değerlerimiz olduğunu öğrencilerimizin bilmelerini istedik. Öğrencilerimiz çok duygulandı. Gazilerimiz ve şehit ailelerimiz kendilerini çok iyi ifade ettiler. Gazilik ve Şehitlik kavramını konuştuk. Öğrencilerimiz bu konuda aydınlandı. Programda emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.