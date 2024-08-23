Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Salihli’de itfaiye personeliyle bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - Yangınlarla mücadelede araç, ekipman ve eğitim desteği konusunda açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ‘Fahri İtfaiyecilik’ eğitimleri düzenleyeceklerini söyledi.

Eğitimin özellikle dağlık ya da kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara yönelik düzenleneceği, bu sayede yangınlara ilk müdahalede bulunabilecek ekipler oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

Haftalık ilçe ziyaretlerine Salihli ile devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Salihli İtfaiye Amirliğinde itfaiye personeliyle bir araya geldi. Yangınlarda gayretle çalışan itfaiyecilere teşekkür eden Başkan Zeyrek, “Siz canınızı hiçe sayarak, hiçbir şey düşünmeyerek sadece yarınlarımıza bırakacağımız emaneti korumak için yangının içerisine dalıyorsunuz. Bundan dolayı yaptığınız görev çok kutsal. Sizlere Manisa halkı olarak ve belediye başkanı olarak teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Bu kutsal görevi icra etmek herkese nasip olmaz, sizlere nasip oldu. Yangın, keşke hiç olmasa, sizlere hiç görev düşmese. Ama özellikle bu iklim değişiklikleri ve maalesef vatandaşlarımızın ihmaliyle yangın her an için kapımızda. Sizler bunu devamlı yaşıyorsunuz, hazır kıta olarak bekliyorsunuz. Yangına müdahale konusunda ekipmanlarınızdaki eksiklikleri biliyorum. Bunların çözümü için bütçemizden ciddi bir pay ayırdık. Şu anda kıyafetten ayakkabısına ve itfaiye araçlarına kadar yeni bir oluşum içerisindeyiz” dedi.

FAHRİ İTFAİYECİLİK PROJESİ

Yangınların önlenmesi için başlatmayı hedefledikleri ‘Fahri İtfaiyecilik’ eğitimlerine de değinen Başkan Zeyrek, “Yangınları önlemek ve vatandaşları bilinçlendirmek için girişimler içerisindeyiz. Artık Fahri İtfaiyecilik eğitimlerine başlıyoruz. Özellikle dağlık ya da kırsal bölgelerimizde vereceğimiz eğitimlerle size orada yardımcı olabilecek ve yangına ilk müdahale edebilecek olan arkadaşları yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu şekilde yangının büyümeden önlenmesine öncülük olabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.