Manisa’nın Yunusemre ilçesinde çıkan bir yangın, ormanlık alana ve bölgedeki turistlik çadırlara sıçramadan Büyükşehir Belediye itfaiyesi ve orman ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.MANİSA (İGFA) - Yangın, Yuntdağı bölgesindeki Ortaköy’de kurulan, turistlik bir dinlenme yeri olan OBASYA çadırlarının da yer aldığı alanda yaşandı. Öğlen saatlerinde başlayan yangının ihbarını alan Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri teyakkuza geçti. Orman ekipleri ile birlikte yoğun bir çalışma başlatan itfaiye ekipleri, ormanlık alana doğru ilerleyen yangını kontrol altına aldı. Makilik alanın ve meşe ağaçlarının etkilendiği yangın tamamen söndürülerek soğutma çalışmalarına geçildi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında yaklaşık 25 dönümlük alan zarar gördü.

YANGININ ÇADIRLARA ULAŞMASI ÖNLENDİ

Öte yandan, turistlik dinlenme alanı OBASYA çadırlarının yanında başlayan yangın, bölgeye yakın olan Büyükşehir Belediyesi Osmancalı itfaiye müfreze ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla çadırlara ulaşmadan kontrol altına alındı.