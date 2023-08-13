Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Muharrem Ayı vesilesiyle geleneksel hale getirilen Aşure Günleri kapsamında Alaybey ve Laleli pazaryerlerinde vatandaşlara aşure dağıttı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Muharrem ayı münasebetiyle gerçekleştirdiği geleneksel aşure dağıtımı Alaybey ve Laleli pazaryerlerinde devam etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilk olarak Alaybey pazaryeri sonrasında ise Laleli pazaryerinde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Başkan Ergün’e aşure dağıtımında MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın yanı sıra belediye bürokratları, partililer ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri eşlik etti.

Aşure dağıtımında konuşan Başkan Ergün, “14 yıldır Muharrem ayı dolayısıyla aşure hayrımızı gerçekleştiriyoruz. Bu sene Allah’ın izniyle bugünlere geldik. Bu hayrın vatandaşlarımıza sağlık şifa getirmesini diliyorum. Pazaryerindeki esnaflarımıza da hayırlı bereketli işler diliyorum” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Başkan Ergün ve beraberindeki protokol üyeleri vatandaşlara aşure dağıtımında bulundu.