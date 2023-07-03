Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız oyuncusu John Roberson’ın yeni sezonda da takımda yer alacağını duyurdu.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, John Roberson’ın yeni sezonda da takımda olacağını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Taraftarların merakla beklediği açıklama için yıldız oyuncu Manisalı basketbolseverlere şöyle seslendi: “Merhaba Büyük Manisa Ailesi. Duyduğuma göre yeni sezonda takımda olup, olmayacağını soruyormuşsunuz. Yeni sezonda da takımda olacağım konusunda sizi bilgilendirmek istiyorum. Geri döneceğim ve başlamak için sabırsızlanıyorum! Yakında görüşürüz…” dedi.

Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezonu 16,58 sayı, 3,42 asist ortalaması ile tamamlamıştı. İki sayılık atışlarda yüzde 52,08 ile oynayan John Roberson, yüzde 43,48’lik oranla da üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek bir yüzde yakalamıştı. Yüzde 94,79’luk oranla da serbest atış çizgisinden isabet bulan yıldız isim, takımı hücum anlamında sırtlayan isimlerin başında gelmişti.