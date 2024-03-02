Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat Ve Meslek Edinme Kursları (MASMEK), Ressamlar Günü olması nedeniyle Atatürk Gençlik Merkezinde resim atölye çalışması ve sergisi açılışı gerçekleştirildi. MANİSA (İGFA) - Ressamlar Günü’ne özel resim atölye çalışması ve sergisi açılışı Atatürk Gençlik Merkezinde Halk Eğitim Şube Müdürü ve MABEM Müdürü Serap Gücüyen ile kurs eğitmenlerinin katılımlarıyla gerçekleşti. Sergide, karakalem, akrilik boya ve sulu boya kursiyerlerinin çalışmaları sergilendi. Ortaya çıkarılan eserler Atatürk Gençlik Merkezi bahçesinde vatandaşların beğenisine sunuldu. Gün boyu süren atölye çalışmaları ve sergi büyük beğeni ve ilgi topladı. Kursiyerler, sağlanan imkanlar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür ettiler.