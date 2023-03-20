18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, dernek binası önünde mevlid-i şerif okuttu lokma ve pilav hayrı gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle mevlid-i şerif okuttu lokma ve pilav hayrı gerçekleştirdi. Gerçekleşen anma etkinliğine Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, dernek ve oda başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.

Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya yaptığı açıklamada” 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle nedeniyle ayrıca depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için mevlid-i şerif okuttuk 500 kişilik pilav 2 bin kişilik lokma hayrı gerçekleştirdik. İnşallah Allah’ım bir daha böyle afet ve acılar yaşatmasın. Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği olarak bizler şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm davetlilerimize teşekkür ederim.