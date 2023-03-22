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Manisa Şehit Aileleri Ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya ve yönetim kurulu üyeleri Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.MANİSA (İGFA)  - Manisa Şehit Aileleri Ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya yaptığı açıklamada “Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar  yeni göreve atanmasından dolayı Manisa Şehit Aileleri Ve Gaziler Derneği  olarak hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Saruhanlı Kaymakamımız  Murat Acar’a dernek çalışmalarımız hakkında bilgiler paylaştık. Önümüzdeki günlerde güzel projelere imza atacağız. Kaymakamımız  Murat Acar’ı derneğimize davet ettik. Kaymakamımıza yeni görevinde başarılar dileriz” dedi.

Saruhanlı Kaymakamı  Murat Acar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Manisa Şehit Aileleri Ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.