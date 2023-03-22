Manisa Şehit Aileleri Ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya ve yönetim kurulu üyeleri Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Şehit Aileleri Ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya yaptığı açıklamada “Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar yeni göreve atanmasından dolayı Manisa Şehit Aileleri Ve Gaziler Derneği olarak hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Saruhanlı Kaymakamımız Murat Acar’a dernek çalışmalarımız hakkında bilgiler paylaştık. Önümüzdeki günlerde güzel projelere imza atacağız. Kaymakamımız Murat Acar’ı derneğimize davet ettik. Kaymakamımıza yeni görevinde başarılar dileriz” dedi.

Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Manisa Şehit Aileleri Ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.