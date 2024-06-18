Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen taleplere kayıtsız kalmayarak, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yer alan Şehitler ve Gaziler Yaya Üst Geçidi’nde bakım-onarım çalışması yaptı.MANİSA (İGFA) - Şehitler ve Gaziler Yaya Üst Geçidi, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından tamir ettirilerek, vatandaşların kullanımına sunuldu.

Sosyal medya üzerinden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’e gelen talepler sonrasında başlatılan çalışma ile yürüyen merdivenler ve asansörler çalışır duruma getirildi.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından konuşan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirerek, Başkan Zeyrek’e teşekkür ettiler. Başkan Zeyrek de, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile, “Artık halkın sorunlarını dinleyen, çalışan, çabalayan bir belediye var. Manisa’mızı çok daha güzel günler bekliyor” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Trafik Hizmetleri Şube Müdür Vekili Ferat Demirkaya ise, Günlük periyodik bakımlarımız, periyodik kontrollerimiz dışında. Trafik kontrol merkezinden sürekli burayı kontrol ediyoruz. Dolayısıyla hiç boş bırakmıyoruz. Canla ve başla buranın aktif kullanılabilmesi için sürekli bir çaba içerisindeyiz” dedi.