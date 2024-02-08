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Manisa’nın doğal çevresini korumak için çalışmalarını özveriyle sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Bostanlar mahallesinde dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün “Daha Temiz Bir Manisa” hedefi doğrultusunda Manisa merkez ve ilçelerinde dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Yunusemre ilçesine bağlı Bostanlar mahallesinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Ekipler dere tabanı ve kenarlarını temizleyerek, derede biriken zararlı maddeleri topladı. Çevre sakinleri çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.