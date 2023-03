Manisa'nın Demirci ilçesine aşırı yağış sonrasında sele kapılarak traktörüyle sürüklenen vatandaş, MASKİ'nin yardımıyla kurtarılması sonrasında yardım için sosyal medya hesabı üzerinden Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.MANİSA (İGFA) - Manisa'da Demirci ilçesi Gömeçler Mahallesinde aşırı yağış sonrası dere yatağından traktörle geçmek isteyen Abdurrahman Yılmaz, sele kapılarak traktörüyle sürüklendi. Sel sularından kendini kurtaran Jandarma Astsubay Abdurrahman Yılmaz’ın traktörü ise dere içerisinde kaldı.

MASKİ İlçe Şefliğini arayarak yardım isteyen Yılmaz’a kısa sürede yardım ulaştırılarak sel sularına kapılan traktörü kurtarıldı. Abdurrahman Yılmaz da, sosyal medya hesabı üzerinden Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e, teşekkür etti.

Demirci ilçesi Gömeçler Mahallesinde geçen hafta etkili olan sağanak yağış sonrasında dere yatağında su seviyesi yükseldi. İzmir’de Jandarma Astsubay olarak görev yapan ve köyüne gelen Abdurrahman Yılmaz da, traktörüyle dere yatağı içerisinden geçerken sel sularına kapıldı. Kendini sel suları arasından kurtaran Yılmaz, traktörünün kurtarılması için MASKİ Demirci İlçe Şefliğine ulaştı. Demirci merkeze 40 kilometre uzakta bulunan Gömeçler Mahallesine kısa sürede iş makinesi gönderilirken, traktör ekiplerin müdahalesi ile saplandığı çamurdan kurtarıldı. Abdurrahman Yılmaz da, sosyal medya üzerinden Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Abdurrahman Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Başkanım ben Manisa ili Demirci ilçesi Gömeçler köyünden Abdurrahman Yılmaz Jandarma Astsubay olarak İzmir ilinde görev yapmaktayım. 12 Mart 2023 tarihinde pazar günü izinde bulunduğum esnada köyümde tarladan evime dönüş yaparken traktörümle dereden geçtiğim esnada traktörle sele kapıldım. Traktörüm dereye sürükledi. Kendim imkanlarımla suya atlayarak sudan çıktım ancak traktörüm selin içinde kaldı. Traktörü kendi imkanlarımızla çıkarma imkanımız yoktu. Çevreden kepçe temin edelim dedik ancak yağmur ve çamur diye bölgedeki kepçeciler gelmedi. Demirci ilçesi MASKİ Sorumlusu Gökhan Bey'i telefonla arayarak selde mağdur olarak kaldığımızı yardım edebilip edemeyeceklerini sorduğumuzda hemen ilgileneceğim dedi ve biz aradıktan 15 dakika sonra bize dönerek kepçenin yola çıktığını yaklaşık bir saat sonra orada olacağını ve bize yardım edeceklerini söyledi. Ekiplerin, 40 kilometre gibi bir mesafeyi bir saat gibi kısa bir sürede gelerek traktörümüzü selden büyük uğraşlar sonucu çıkarması, Büyükşehir Belediyesinin ve MASKİ’nin böyle bir zor durumda bizim yanımızda olarak bu zor şartlarda bize yardım etmeleri her türlü takdirin üzerindedir. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere MASKİ Genel Müdürümüz, Biz 7/24 Her Zaman ve her şartta Halkımızın hizmetindeyiz diyen MASKİ Demirci Sorumlusu Gökhan Bey ve bizi kurtarmaya gelen MASKİ çalışanlarına can-ı gönülden teşekkür ederim. İyi ki varsınız.”