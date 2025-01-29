Selim Öztaş Musiki Kulübü Manisa Korosu tarafından düzenlenen “Bizimle Şarkı Söyler Misiniz” konseri, Türk Sanat Müziği'nin birbirinden güzel eserleriyle sanatseverlere unutulmaz gece yaşattı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleştirilen konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konsere, Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Doğan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz de katıldı. Gecede koro ve solistler tarafından seslendirilen Türk Sanat Müziği’nin seçkin eserleri, dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Türk Sanat Müziği nağmelerinin yükseldiği gecede konuşan Şef Selim Öztaş, “Çoğunuz, benim gibi tütün tarlasında, pamuk tarlasında, bağda, bostanda büyümüştür. Ben böyle bir ortamda büyüdüm geldim. Zaman içerisinde sanatla iştigal edince Allah bana böyle musiki dostları nasip etti. Bu bizim sanatımız, sizin sanatınız. Tarihin başından beri, Dede Korkut'tan beri. Hepsi bizim eserlerimiz ve başkalarına sunmak gibi bir görevimiz var” diyerek destekleri nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkür etti.