Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılacak olan Manisa Kurtuluş Müzesi’nin yapım çalışmaları devam ederken, müzede sergilenecek ilk eserlerin bağışı gerçekleşti.MANİSA (İGFA) - Yunan işgalinden sonra Manisa’ya giren ilk komutan olan General Seyfettin Çalbatur’a verilen İstiklal Madalyası, beratı ve Çalbatur’un fotoğraflarının orijinal nüshaları Manisa Kurtuluş Müzesi’ne bağışlandı.

Dr. Fahrettin Er, bireysel girişimleri ile General Seyfettin Çalbatur’un torunu Barbaros Çalbatur’dan temin ettiği eşsiz belgeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne getirdi. Büyükşehir heyeti, Dr. Fahrettin Er’e ve Barbaros Çalbatur’a müzeye verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Tarihe Saygı Projesi kapsamında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında kente kazandırılması planlanan Manisa Kurtuluş Müzesi’nde sergilenecek ilk eserlerin bağışı gerçekleşti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda düzenlenen toplantıda, Dr. Fahrettin Er, General Seyfettin Çalbatur’un torunu Barbaros Çalbatur arşivinden temin ettiği eserleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etti. Toplantıda Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Yonca Ekmekçi de yer aldı.

Toplantının açılış konuşmasını Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil yaptı. Açıkdil, “Çanakkale Müzesi ile Belediyemiz arasındaki yaklaşık 4 bin metrekarelik alana yapacağımız Manisa Kurtuluş Müzesi ile ilgili olarak bir araya geldik. Dr. Fahrettin Er tarafından elde edilen çok önemli belgelerin Manisa Kurtuluş Müzesinde sergilenmesi amacıyla bağışı yapıldı. Artık projemizin bitmesini bekleyeceğiz” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında General Seyfettin Çalbatur’a ait orijinal belgeler tasnifi yapılmak üzere teslim alındı.