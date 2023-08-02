Manisa Büyükşehir Belediyesi, sokakta bulunan sahipsiz kedi ve köpeklerde bit, pire, kene gibi zararlı böceklerin insan ve hayvan sağlığını olumsuz etkilememesi için, Hayvanları Koruma Derneği (HAKDEM) ve Yunusemre Hayvan Koruma Derneği ile protokol imzaladı.MANİSA (İGFA) - Sokak hayvanlarına yönelik desteklerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, sokakta bulunan sahipsiz kedi ve köpeklerde bit, pire, kene gibi zararlı böceklerin insan ve hayvan sağlığını olumsuz etkilememesi için yeni bir projeyi daha hayata geçirdi.

Proje kapsamında sahipsiz kedi ve köpeklerde bit, pire, kene gibi zararlı böceklerin insan ve hayvan sağlığını olumsuz etkilememesi için taşıyıcı hayvanların ilaçlaması yapılacak.

Zararlı böceklerin popülasyonunun azaltılmasının hedeflendiği proje kapsamında Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından temin edilen Fiprover spreyler, ürünün uygulayıcısı olacak olan Hayvanları Koruma Derneği ve Yunusemre Hayvan Koruma Derneği’ne teslim edildi.