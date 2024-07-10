Manisa’da hem halkın hem de sokak hayvanlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk somut adım atıldı.MANİSA (İGFA) - Hem halkın hem de sokak hayvanlarının güvenliğinin sağlanmasına dair somut ilk adım Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan kararla atıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Temmuz ayı meclis toplantısında “Sokak Hayvanları Komisyonu’nun ‘Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nin 08.05.2024 tarihli ve Halk Sağlığı, Hayvan Hakları ve Politikaları konu başlığıyla tüm belediye başkanlarına gönderilen genelge doğrultusunda politikaların belirlenmesi ve bu konuda alt yapı çalışmalarının başlatılması için sokak hayvanları komisyonunun görevlendirilmesi talebi’ ile ilgili raporu görüşüldü.

31 Mart yerel seçimlerin öncesinde yayınlanan seçim bildirgesine değinen Başkan Ferdi Zeyrek, “Sokak hayvanlarını güvenliğini sağlamak ve bu amaçla her ilçemize modern ve doğal yaşam alanlarının olduğu sokak hayvanları yuvaları inşa edeceğimizi belirtmiştik. Aynı zamanda sokak hayvanlarına yönelik düzenlenen akıllı kart sistemi ile tüm hayvanların sağlık kontrollerini ve kontrol sonrası takibini yapacağımızı ifade etmiştik. Bu süreci kentimizde bulunan sokak koruma dernekleri ve hayvansever vatandaşlarımız ile işbirliği ile yürüteceğimizin de sözünü vermiştik” diye konuştu.

KOMİSYON RAPORUNUN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin yeni dönem ilk toplantısında Sokak Hayvanları Komisyonu’nu oluşturduklarını söyleyen Başkan Ferdi Zeyrek, “Komisyonumuz konuyla ilgili yaptığı ikinci toplantıda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Veteriner Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı’nın kurulması yönündeki raporunu sundu. Ayrıca nüfusu 25 binin altında olan ve bakımevi olmayan ilçelerde gezici hayvan bakım ve tedavi aracı (Vetbüs projesi) ile sahipsiz hayvanlara sağlık taraması, aşılama programı, iç dış parazitleri ile mikroçip projesinin hayata geçirilmesi, uluslararası standartlarda hayvan hastanesi kurulması yönündeki raporunu meclisimize havale etti” dedi.

“SOMUT İLK ADIM ATILDI”

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan kararla hem halkın hem de sokak hayvanlarının güvenliğinin sağlanmasına dair önemli bir adım atıldığını dile getiren Başkan Ferdi Zeyrek, “Somut ilk adımı atmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Alınan karar Manisa’mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Başkan Ferdi Zeyrek’in konuşmasının ardından gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.