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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde 2013 yılından bu yana sürdürülen “Haydi Kadınlar Manisa’ya Projesi” kapsamında Soma ilçesinden 72 kadın, Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa’da ağırlandı. Manisa’nın tarihi ve turistik güzelliklerini yakından gören kadınlar, kendilerini Manisa’da konuk eden Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür ettiler. MANİSA (İGFA) - 2013 yılında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde başlatılan ve Manisa’nın ilçelerinde yaşayan kadınların Manisa’nın tarihi, doğal ve turistik güzelliklerini görme fırsatı buldukları “Haydi Kadınlar Manisa’ya Projesi” devam ediyor. Proje kapsamında Soma ilçesinde yaşayan 72 kadın, Manisa Büyükşehir Belediyesinin misafiri olarak Manisa’yı daha yakından tanıma fırsatı buldu. Şehzadeler ilçesinde bulunan Masal Park’ta Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Alkın Kedersiz ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri tarafından karşılanan Somalı kadınlar, ilk olarak Masal Park’ı gezdi.

Ardından Tıp Tarihi Müzesi ile Sultan Camii’ni gezen kadınlar, akabinde Mimar Sinan’ın Manisa’daki tek eseri olan Muradiye Camii’ni ziyaret etti. Ağlayan Kaya ve Mevlevihane ziyaretlerinin ardından MASKİ Genel Müdürlüğü’nde öğle yemeğine ağırlanan kadınlar, öğleden sonra Hanımlar Aile Çay Bahçesi’nde mola verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Çanakkale Şehitler Anıtı ve Atatürk Gençlik Merkezi’ne de ziyarette bulunan Somalı kadınlar, son durakları olan Atatürk Kent Parkı’nı da ziyaret ettiler. Somalı kadınlar Manisa’nın tarihi, doğal ve turistik güzelliklerine hayran kaldılar. Manisa Büyükşehir Belediyesi başkanı Cengiz Ergün’e Kendilerini Manisa’da konuk ettikleri için teşekkür ettiler.