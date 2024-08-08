Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 1 Ağustos Perşembe günü yeni dönem manifestosunu açıkladığı toplantıda, yurttaşlara birlikte yönetim çağrısı yaptı. Başkan Zeyrek, “Kente dair temel sorunları çözerken ortak aklı benimseyen, halka soran, birlikte karar alan bir belediye olacağız” diye konuştu. Bu kapsamda yurttaşların kentin geleceğine dair görüşlerini paylaşması için hayata geçirilen Kentli Buluşmaları, Kadın Buluşması ile başladı.MANİSA (İGFA) - Birlikte yönetim anlayışından yola çıkan Manisa Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Manisa tarihinde bir ilk olan ‘Kentli Buluşmaları’nı düzenliyor. Kadın Buluşması ile başlayan toplantılarda; Büyükşehir yetkilileri, kamu görevlileri, sağlık çalışanları, akademisyenler, hukukçular, meslek kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve kentte yaşayan yurttaşlar bir araya gelecek. Buluşmalarda, halkın farklı kesimlerinden katılımcıların dile getireceği görüşler, ‘2025-2029 Stratejik Planı’nın tasarlanmasına katkı sağlayacak.

BAŞKAN ZEYREK, “ORTAK ÇALIŞMA KÜLTÜRÜNÜ KENTE YAYAN BİR BELEDİYE OLACAĞIZ” Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, yeni dönem manifestosunu düzenlenen toplantıyla kamuoyuna duyurmuştu. Başkan Zeyrek’in manifestoda dile getirdiği şu sözler, kentin gelecek planlamasında halkla el ele verileceğini açık bir şekilde gözler önüne serdi: “Ulaşım ve altyapı sorunları başta olmak üzere, kente dair temel sorunları çözerken ortak aklı benimseyen, halka soran, birlikte karar alan bir belediye olacağız. Kentin tüm aktörlerini bir masaya toplayan, birleştirici, ortak çalışma kültürünü kente yayan bir belediye olacağız. Ortak masayı kurarken, başta Valilik, Kaymakamlıklar, Üniversite, Sivil Toplum Kuruluşları ve Kent Konseyleri olmak üzere Manisa’mızdaki her bir kurumla, kuruluşla birlikte çalışmaya açık bir belediye olacağız. ”

Manisa’daki yerel yönetimi, kamu kurumlarını ve halkı bir araya getiren buluşmalar, yurttaşların katılımıyla ‘2025-2029 Stratejik Planı’nın hazırlanmasına katkı yapan önemli bir kilometre taşı görevi görecek.

KENTLİ BULUŞMALARI, KADIN BULUŞMASI İLE BAŞLADI Kadın Buluşması’nda; Akhisar Kadın Derneği, Salihli Kadın Kooperatifi, Akhisar Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Sarkoop Kadın Kooperatifi, CHP İl Kadın Kolları Başkanlığı, Tarihi Manisa Bezi Dokuma Kooperatifi, Altı Nokta Körler Derneği, Umut Vagonu Gönüllü Topluluğu, 29 Ekim Kadınlar Derneği, Manisa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Eğitim-Sen, CHP Şehzadeler İlçe Kadın Kolları, Yunusemre Kent Konseyi, Manisa İl Tarım Müdürlüğü, Manisa Çukurovalılar Derneği, Manisa Barosu, CHP Yunusemre İlçe Kadın Kolları’nın temsilcileri yer aldı. Katılımcılar, kentteki sorunlara değindi ve sorunların çözümlerine ilişkin fikirler ortaya koydu. Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda öne çıkan bazı konuşmalar şöyleydi.

KAMUSAL ALANDA ÇALIŞAN KADINLARIN SAYISININ AZ OLMASI ELEŞTİRİLDİ Akhisar Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Hayriye Hacet, kamusal alanda çalışan kadınların sayısının azlığına dikkat çekti. Hacet, kadınların çalışma hayatına işgücü olarak katılımının az olmasını eleştirdi. Ayrıca, kadınların daha talepkar olması gerektiğini, toplum içerisinde pek çok lider ruhlu kadının bulunduğunu ve düzenlenecek eğitim programlarıyla lider ruhlu kadınların kamusal alanda öne çıkabileceğini söyledi.

KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMI İÇİN EĞİTİMİN ÖNEMİ VURGULANDI Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Yüksel, kentte yaşayan görme engelli kadınların birçok sorunla karşı karşıya kaldığını dile getirdi. Yüksel, görme engelli kadınlara eğitim konusunda destek olunması gerektiğini ve bu eğitimlerle kazanılacak mesleki becerilerin önemli olduğunu ifade etti. Zaman zaman sorunlarla karşılaşsa da Manisa’yı çok sevdiğini vurguladı.

ŞİKAYETLERİMİZ YILLARDIR SÜMEN ALTI EDİLDİ Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şube Üyesi Aysun Öcal, şikayetlerinin çok olduğunu, bu şikayetlerin yıllardır sümen altı edildiğini söyledi. Öcal, gerçekleştirilen Kadın Buluşması’nda çok parlak fikirlerin ortaya çıktığını ve ortak akılla oluşturulan bu fikirlerin ilerleyen zamanlarda hayata geçirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Yerel Demokrasi Anlayışını Güçlendiren Kentli Buluşmaları için Teşekkür

Birlikte Yönetim Buluşmalarına katılan yurttaşlar, kentin geleceğinin katılımcı ve bütüncül bir anlayışla planlanması amacıyla kendilerinden görüş alındığı için memnun olduklarını dile getirdi. Katılımcılar, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne birlikte yönetim anlayışını öne çıkaran Kentli Buluşmalarını düzenlediği için teşekkür etti. Toplantıda yapılan konuşmalarda yerel demokrasi anlayışını güçlendiren, halkı ve yerel yönetimi bir araya getiren programların çoğalması temenni edildi.