Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu depolarının çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Depo alanlarında kuru otlar ve yabani bitkiler temizlenirken budama ve çim biçme işlemleri de gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Yaz mevsiminin getirdiği kuraklık ve sıcaklıkla birlikte artan yangın riskine karşı alınan önlemler kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Bakım ve Uygulama Şube Müdürlüğü ve MASKİ ekipleri kapsamlı bir temizlik çalışması yürütüyor.

Kent Estetiği Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu ile MASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanı Necip Kurtarıcı da çalışmaları yerinde inceledi.

Müge Türkeli Kuğu, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz ile iş birliği içinde yürüttüğümüz çalışmada, ot temizliği, budama, form ve çim biçme gibi işlemler gerçekleştiriliyor. Tüm depolarda devam edecek bu uygulamayla içme suyu depolarımızın çevresi yangın riskine karşı korunurken daha düzenli ve estetik bir görünüme de kavuşacak. Vatandaşlarımızdan da çevre temizliği ve yangın riski konusunda duyarlılık bekliyoruz” dedi.

“HEM ÇEVREYİ HEM HALK SAĞLIĞINI KORUYORUZ”

İçme Suyu Daire Başkanı Necip Kurtarıcı ise “Su depoları gibi kritik altyapı alanlarının çevresinde periyodik bakım ve temizlik faaliyetlerini Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde sürdürüyoruz. Bu çalışmalarla çevresel riskleri azaltıp halk sağlığını koruma yönünde önemli bir adım atıyoruz” diye konuştu,