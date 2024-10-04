Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi’nde bulunan Anıtlar Kurulu’nca tescilli tarihi mezarlığa sahip çıktı.MANİSA (İGFA) - Muradiye Mahallesi’nde bulunan tarihi mezarlıkta, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Mezarlıktaki yabani otlar temizlenirken, ağaçların budaması yapıldı ve çevresi çitle çevrildi.

Mezarlık içinde bulunan ağaçların zararlılara karşı boyaması da gerçekleştirilirken, mezarlık çevresi de yenilendi. Mezarlıklar Dairesi Başkanı Erhan İnce, yaptığı açıklamada, “Vefat edenlerimizin kabirlerinin temiz ve bakımlı olması bizim için çok önemli. Anıtlar Kurulu’nca tescilli Muradiye Mahallesi mezarlığında da kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdik. İlimiz genelinde mezarlıklarımızın daha temiz ve bakımlı olmasına hassasiyetle yaklaşıyoruz” dedi.