Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere yataklarındaki temizlik çalışmalarına devam ediyor.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi sınırlarında tarım arazilerinin içinden geçen dere yatağını temizledi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar ile yurttaşın can ve mal güvenliği koruma altına alınıyor.

Bu kapsamda, Turgut Özal Mahallesi sınırlarında tarım arazilerinin içinden geçen dere yatağı da temizlendi.

Yapılan çalışma ile yağışlı havalarda tarım arazilerindeki mahsuller koruma altına alındı. Aynı zamanda, bölgede yeni ürün ekecek olan çiftçilerin tarlalarını daha etkili bir biçimde sürmesi sağlandı. Kısa sürede tamamlanan çalışma için bölgede çiftçilik yapan yurttaşlar çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bölgede çiftliği olduğunu belirten Ali Akgönül, “Ferdi Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Yıllardır bu sorun vardı.Yağmur yağdığında yüzlerce tarım arazisi, gördüğünüz tarım arazileri su içinde kalıyordu” dedi.

Bölgede pamuk yetiştiren Halit Ünal ise, geçmiş dönemde dere yatağının temizlenmesi için defalarca dilekçe verdiklerini belirterek, “Hiç gelmediler. Biz, bu tarlayı amcaoğlumla beraber işliyoruz. Buradan sona kadar biz kepçeyi kendi paramızla yaptırdık, kendi paramızla açtırdık. Belediyeden bir tane ekip gelmedi. Zaten bu seçimde artık belediye de değişti. Değişti, faydasını görmeye başladık. İnşallah da böyle giderler" diye konuştu.