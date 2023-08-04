Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi’nde domates, biber ve salatalık hasadı yapan tarım emekçilerini ziyaret etti.MANİSA (İGFA) -Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi’ndeki tarım işçileriyle bir araya geldi.

Tarlada üretime katkı sağlayarak ekonominin gelişmesinde önemli yeri olan tarım işçilerini ziyaret eden Başkan Ergün’ü Çavuşoğlu Mahallesi Muhtarı Fahri Sağır, çiçekle karşıladı. İşçilere kolay gelsin dileklerini ileten, bereketli ve bol kazançlar dileyen Başkan Ergün’e ziyaretinde MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, daire başkanları, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe eşlik etti.

Tarım emekçileriyle tek tek selamlaşan ve kolaylıklar dileyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, işçilere içerisinde çanta, şapka, bere, iş eldiveni, yağmurluk, zirai ilaçlama için maske ve gözlüğün bulunduğu sepeti hediye etti. Başkan Ergün ayrıca işçilere limonata ikramında bulundu.

Başkan Ergün ziyarette, tarım işçileriyle birlikte hasat yaptı.