Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin de ortağı olduğu Demirci ilçesindeki Tarım Ürünleri Merkezi’nde, incelemelerde bulundu. Öztozlu, aktif olarak çalışan ve üreticilerin hizmetine sunulan tesisin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Demirci ilçesinde yapımı tamamlanarak üreticilerin hizmetine sunulan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin de proje ortağı olduğu Demirci Tarım Ürünleri Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Manisa Valiliği, Demirci Kaymakamlığı, Demirci Belediyesi’nin de Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yanında proje ortağı olduğu, Zafer Kalkınma Ajansı’ndan 1,4 milyon lira hibe desteği alan projeye Manisa Büyükşehir Belediyesi de 1,3 milyon lira nakdi destek vermişti.

Projeye Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda 10 bin metrekare kilit parke desteği ve temel kazısı Büyükşehir Belediyesi’nin iş makineleri tarafından yapılmıştı. Yapımı yakın zamanda tamamlanarak üreticilerin hizmetine sunulan ve üreticiler tarafından aktif olarak kullanılan tesiste ceviz, badem soyma-kırma-paketleme, hünnap ve kiraz alım noktaları ile paketleme üniteleri yer alıyor.

Kooperatif üyesi kadınlar tarafından gıda üretiminin yapıldığı atölyeleri de inceleyen Ali Öztozlu’ya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Demir ve Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı Fatma Gümüş ve ilgili personeller eşlik etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, aktif olarak kullanılan tesiste yapılan çalışmalar hakkında Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya’dan bilgi aldı. Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınmaya verdiği desteğin artarak devam edeceğini belirterek, her zaman üreticilerin yanında yer aldıklarını söyledi. Öztozlu, “2023 yılında da Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak rekor bütçeyi kırsal kalkınmaya yani üreticilerimize ayırdık. Üreticilerimize, çiftçilerimize desteğimiz artarak devam edecektir” dedi.