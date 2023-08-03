Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ‘Tarım Makinesi Projesi’ kapsamında alımı gerçekleştirilen 60 adet tarım makinesini ilgili belediyeler, ilçe Tarım Müdürlükleri, Ziraat Odaları ve Muhtarlara düzenlenen törenle teslim etti.MANİSA (İGFA) - Üretken belediyecilik anlayışı çerçevesinde, tarıma ve kırsal kalkınmaya desteklerini aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Cengiz Ergün önderliğinde üreticilerin yanında olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda ‘Tarım Makinesi Projesi’ kapsamında alımı gerçekleştirilen 60 adet tarım makinesi, Başkan Cengiz Ergün’ün de katılımıyla düzenlenen törenle ilgili belediyeler, ilçe Tarım Müdürlükleri, Ziraat Odaları ve Muhtarlara teslim edildi.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törene MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu, Ergün Aksoy ve Metin Memiş, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, mahalle muhtarları ile üreticiler katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin üreticilerin ve üretimin yanında olan projeleri aralıksız sürdürdüğünü söyleyen Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geçen yıl yaklaşık 2,5 milyon liralık bir destekle koyun yıkama makinesi, atomizör, gübre makinesi, taş toplama ve üzüm sıkma makinesi gibi 17 adet makine ve ekipmanı satın alarak, ilgili ilçe tarım müdürlükleri ve ziraat odalarına teslimini yaptıklarını anımsattı.

Alımı gerçekleştirilen makineleri ile ilgili bilgiler aktaran Başkan Ergün, 16 adet, saatte 250 kilogram kapasiteli üzüm sıkma makinesi alımı yaptıklarını belirterek, "Bu makineleri Akhisar ilçemiz Hacıibrahimler, Sazoba ve Beyoba Mahalle Muhtarlıkları; Alaşehir ilçemiz Kavaklıdere, Göbekli ve Killik Mahalle Muhtarlıkları; Demirci ilçemiz Ahmetler, Ahatlar ve Üşümüş Mahalle Muhtarlıkları; Gördes ilçemiz Pınarbaşı, Kuyucakkarapınar, Doğanpınar ve Beğenler Mahalle Muhtarlıkları; Kula ilçemiz Körez Mahalle Muhtarlığı; Yunusemre ilçemiz Avdal ve Şamar Mahalle Muhtarlıklarımızda çiftçimizin hizmetinde olacak. Satın aldığımız bir diğer ekipman da 5 adet, saatte 1 ton kapasiteli üzüm sıkma makinesi. Bunları da Alaşehir, Salihli, Saruhanlı, Turgutlu İlçe Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüklerimiz ile Sarıgöl Belediye Başkanlığımızda çiftçimizin hizmetinde olacak. 8 adet, saatte 500 kilogram kapasiteli badem soyma makinesi de teslimini yapacağımız ekipmanlar arasında. Bunları da Demirci ilçemiz Boyacık, Mezitler, Gömeçler, Alaağaç, Ayvaalan Mahalle Muhtarlıkları; Sarıgöl ilçemiz Dadağlı Mahalle Muhtarlığı ve 2 adet de merkez depo alanımızda çiftçimizin hizmetine sunacağız. 6 adet, saatte 90 litre kapasiteli Antep Fıstığı soyma makinesi alımı yaptık. Bu makinelerimiz de Demirci ilçemiz Yeşiloba, Kılavuzlar, Tekeler, İmrenler ve Yiğitler Mahalle Muhtarlıklarımız ile Gördes ilçemiz Efendili Mahalle Muhtarlığımızda üreticimizin hizmetinde olacak. 3 adet, saatte 1 ton kapasiteli kestane ve kozalak soyma makinesi alımı da gerçekleştirdik. Bu makinelerimiz de Demirci ilçemiz Mahmutlar, Çanakcı, Rahmanlar ve Ulacık Mahalle Muhtarlıkları ile Sarıgöl ilçemiz Karacaali ve Beyharmanı Mahalle Muhtarlıklarımızda çiftçimizin hizmetine sunulacak. Bitmedi! 13 adet, saatte 90 litre kapasiteli ceviz soyma makinesi alımı yaptık. Bunlar da Gördes ilçemiz Malaz, Çiçekli, Kuyucak Karapınar, Oğulduruk, Pınarbaşı, Şeyhyayla, Salur Mahalle Muhtarlıkları; Demirci ilçemiz Kuzeyir, Yarbasan, Minnetler Mahalle Muhtarlıkları; Akhisar ilçemiz Dağdere Mahalle Muhtarlığı; Sarıgöl ilçemiz Dadağlı Mahalle Muhtarlığı ve merkez depo alanında üreticimizin hizmetinde olacak" diye konuştu.