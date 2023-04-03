Tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarıyla yurt çapında adından söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin en önemli kaynağı olan sulama projelerine de büyük önem veriyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı sulama sezonuna yoğun bir şekilde hazırlandı.

Su kaynaklarının verimli kullanılmasını temin etmek, sulama ile tarımsal üretimin miktar ve kalitesini yükseltmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “İnşa ettiğimiz sulama tesislerinde basınçlı sulama sistemleri ile su kaynaklarımızı korumaya ve az olan kaynakların etkili ve verimli kullanılması için damla sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. 2022 yılında 14 bin 115 dekarda verdiğimiz sulama hizmetimizi, 2023 yılında tamamlanan 2 yeni tesisimizle 15 bin 488 dekara çıkardık. 2022 yılında 20 olan taral doldurma tesisi sayımızı da 39’a çıkardık. Taral doldurma tesisi ile çiftçilerimize ücretsiz tarımsal amaçlı su temin etmelerini mahallinde sağlayarak, çiftçilerimizin üretim maliyetlerinin düşürülmesi çalışmaları her yıl artarak devam ediyor” dedi.

6 SONDAJ KUYUSU DAHA AÇILIYOR

2022 yılında yeni inşa edilen 6 adet sulama havuzu ile birlikte mahallerde inşa ettikleri sulama havuzu sayısını 17’ye çıkardıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Ergün, “Çiftçilerimizin kullanımına sunulan havuzlar ile düşük debili kaynak sularının tarımsal faaliyete kazandırılması sağlanıyor. Çiftçilerimizin sulama faaliyetlerine destek kapsamında 2022 yılında 42 bin 182 metre değişik çaplarda O-PVC temiz su borusu desteği ile 20 sulama kooperatifimize faaliyetlerinin devamı, damla sulama sisteminin yaygınlaştırılması için destek olduk. Sulama kooperatiflerimizin su kaynağı ihtiyaçlarının devamını sağlamak için sondaj yapılması destekleri devam etmektedir. İlimizde faaliyet gösteren 5 adet sulama kooperatifimize 6 adet sondaj kuyusunun açılması için 3 milyon 280 bin 400 TL bedelle sözleşme imzalandı ve işe başlandı” diye konuştu.